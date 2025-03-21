Из Суджанского района Курской области эвакуировали более 564 человек

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 19 0

В настоящий момент они находятся в пунктах временного размещения.

Фото, видео: МЧС РОССИИ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Сотрудники МЧС продолжают оказывать всестороннюю помощь жителям курского приграничья. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что с 12 марта сотрудники МЧС, Минобороны РФ и волонтеры вывезли из Суджанского района 564 человека.

Местных жителей оперативно доставили в пункты временного размещения. Там им оказывается необходимая помощь. С пострадавшими работают психологи МЧС РФ, а также сотрудники других ведомств. Кроме того, многим курянам оказывается помощь в восстановлении документов.

«Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО (контртеррористической операции. — Прим.ред.)», — заключили в ведомстве.

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. Тогда на территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК выявил организаторов атак дронов на Курскую область и другие регионы России.

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