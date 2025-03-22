В МВД рассказали о мошеннической схеме с продажей лекарств по льготным ценам

Приобретая у незнакомца препарат, жертва очень рискует.

Сотрудники МВД РФ предостерегли пенсионеров от покупки лекарств по «льготным» ценам. Из материалов ведомства следует, что их продают мошенники.

Так, с пожилым человеком связывается незнакомец и предлагает купить лекарства по «льготным» ценам. Соглашаясь, жертва рискует либо получить пустые таблетки, либо не получить ничего, отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин оценил масштабы действия мошенников в РФ. Ущерб от их деятельности в минувшем году составил 200 миллиардов рублей. На госуслугах появилась функция запрета на получение кредитов, теперь в несколько кликов можно поставить знак «Стоп». Это разумно сделать, чтобы не стать должником из-за взлома учетной записи иди под давлением мошенников.

В течение первых четырех дней после активации запрета им воспользовались более трех миллионов граждан. К слову, его также просто отменить. Для этого потребуется лишь подтвержденная электронная подпись, а также два свободных дня — чтобы дождаться «разморозки».