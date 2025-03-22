Собянин рассказал о разработке уникального оборудования для производства микросхем

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

В мире менее 10 стран могут производить фотолитографы.

Компания-резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создала первый в России фотолитограф

Фото: mos.ru

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В Москве разработано уникальное оборудование для производства микросхем, которое ставит Россию в ряд с мировыми лидерами в данной сфере. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Компания — резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — создала первый в стране фотолитограф с разрешением 350 нанометров, что позволяет сделать важный шаг к технологической независимости России.

Этот успех стал возможен благодаря сотрудничеству с белорусским заводом, который обладает богатым опытом в области микроэлектроники.

«В мире меньше 10 стран, способных создавать это ключевое оборудование для производства микросхем. Теперь в их числе — Россия», — написал Собянин.

Ключевое отличие отечественного фотолитографа — использование твердотельного лазера вместо традиционной ртутной лампы. Это делает установку более мощной, энергоэффективной и долговечной, а также позволяет достичь более точного и узкого спектра излучения.

Ожидается, что в будущем эта технология поможет ускорить переход на собственное производство микроэлектроники в России. Уже есть заказчик, и технологические процессы будут адаптированы под его специфические потребности. В планах — разработка еще более совершенной модели с разрешением 130 нанометров, которую планируют завершить к 2026 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поставляет Москва в 157 стран мира.

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