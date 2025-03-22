Пропавший на Филлипинах российский турист найден живым

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 23 0

Его группа перестала выходить на связь два дня назад.

Пропавший на Филлипинах российский турист найден живым и невредимым

Фото: www.globallookpress.com/Joseph C. Ceriales

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Россиянин, без вести пропавший на Филиппинах, был найден живым. Об этом сообщили в местном посольстве Российской Федерации.

Группа из шести туристов, среди которых был один гражданин России, перестала выходить на связь два дня назад, при попытке подняться на вулкан Таланис в провинции Восточный Негрос. С собой у них не было ни специального снаряжения, ни пропитания.

«Поисковые операции привели к тропе, на которой были обнаружены следы, предположительно, принадлежащие иностранцам. Кроме того, мотоциклы, на которых они ехали к пункту въезда, все еще были припаркованы в том месте, где они спрыгнули», — поделился подробностями инцидента лейтенант полиции Стивен Полинар.

Для поиска пропавших были задействованы группы волонтеров, а также беспилотные летательные аппараты. Сейчас все шестеро туристов спасены и их жизни ничего не угрожает.

«Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и запросило официальный отчет о произошедшем», — рассказали в представительстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшего в Тюмени журналиста Александра Круглова нашли живым.

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