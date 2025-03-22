Один человек погиб и восемь пострадали в страшном ДТП в Туле

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 59 0

Среди раненых есть дети.

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Туле

Фото: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official

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Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в Туле. В результате столкновения четырех легковых автомобилей погиб один человек, а также восемь людей получили травмы. Уточняется, что среди пострадавших было четыре ребенка. Об этом в официальном Telegram-канале написала пресс-служба МЧС России.

По имеющимся данным, страшная авария случилась на 199 километре трассы М-2, где четыре иномарки врезались друг в друга.

В ведомстве указали, что в ДТП пострадали девять пассажиров, в числе которых дети трех, шести, 12 и 13 лет.

«Зажатого водителя спасатели МЧС России деблокировали и передали врачам. <…> Женщина погибла. Пострадавшие госпитализированы», — пояснили в пресс-службе МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что КАМАЗ насмерть сбил ребенка, передвигавшегося на самокате в Москве. Из-за полученных повреждений мальчик скончался до прибытия медицинских работников. Обстоятельства инцидента выясняются в столичном Следственном комитете. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался иностранный гражданин.

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Один человек погиб и восемь пострадали в страшном ДТП в Туле

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