Младенца обнаружили в канализационной трубе в Подмосковье

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Анна Криушина
Анна Криушина 38 0

В Подмосковье в канализационной трубе нашли младенца

младенец

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Ребенок был мертв.

В Озерском районе Московской области при осмотре канализационной трубы в одном из многоэтажных домов было обнаружено тело новорожденного ребенка. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Жители дома обратились в коммунальную службу из-за засора в канализационной системе. После этого и была сделана ужасающая находка. Ребенок весил около двух килограмм.

Фото: 5-tv.ru

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и следственной группы. Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и найти виновных.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что КАМАЗ сбил ребенка на самокате в Москве. Из-за полученных в результате аварии травм одиннадцатилетний мальчик скончался на месте. Авария произошла на севере столицы в районе Коптево — на пересечении улиц Михалковская и Большая Академическая.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в ДТП оказался 44-летний иностранный гражданин. Он был задержан и доставлен в столичный Следственный комитет. 

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