Сладкая ловушка: паста для шугаринга может быть опасной для здоровья

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Анна Криушина
Анна Криушина 31 0

Дерматолог Божок: пасту для шугаринга есть нельзя

Сладкая ловушка: почему паста для шугаринга не так безобидна, как кажется

Фото: 5-tv.ru

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Неправильное использование косметического средства будет иметь последствия для организма.

Врач-дерматолог Ольга Божок предупредила, что употребление пасты для шугаринга, даже если она кажется съедобной, может быть опасно для здоровья. Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

«Средство для наружного применения не рекомендуется использовать внутрь, если не обсудили предварительно с производителем, который четко подтвердил, что в составе абсолютно все компоненты пригодны для употребления», — объяснила Ольга Божок.

Эксперт отметила, что некоторые производители могут скрывать нюансы состава на упаковке, чтобы сохранить «идеальную формулу». Например, в пастах для депиляции могут присутствовать такие вещества, как диоксид титана, алюминий или микропластик.

«Если в составе просто сахарный сироп, то данное средство абсолютно безопасно, но, если для более „красивого“ эффекта туда добавляют какие-то компоненты для изменения текстуры, например, глиттер, его состав может содержать и тяжелые металлы, и различные соединения, и красители», — заключила специалист.

Врач рекомендует не употреблять пасту для шугаринга внутрь и всегда проверять состав продукта перед использованием.

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