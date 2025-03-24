Опасные тренировки: виды спорта, которые противопоказаны гипертоникам

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Кардиолог Саакян: гипертоникам противопоказана тяжелая атлетика

Опасные тренировки: виды спорта, которые противопоказаны гипертоникам

Фото: www.globallookpress.com/Wendy Smith

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Повышенное артериальное давление может привести к инсульту, инфаркту и сердечной недостаточности.

Гипертоникам противопоказаны тяжелая атлетика, силовые тренировки с высокой интенсивностью, экстремальные виды спорта и занятия в горячих помещениях. Об этом Life.ru рассказала врач-кардиолог Софья Саакян.

«Занимаясь спортом при повышенном давлении, важно помнить о разумных пределах и консультироваться с врачом перед началом любой физической активности. Выбор подходящего вида спорта поможет не только сохранить здоровье, но и повысить качество жизни», — объяснила специалист.

Она предупредила, что повышенное артериальное давление может привести к инсульту, инфаркту или сердечной недостаточности. Гипертоникам следует с осторожностью прибегать к физическим нагрузкам. Тяжелая атлетика и силовые тренировки, например, требуют значительного напряжения мышц и нагружают сосуды.

А прыжки с парашютом, рафтинг и прочие экстремальные виды спорта создают сильное эмоциональное и физическое напряжение, которое противопоказано гипертоникам. Негативно влияют на сердце также скоростные гонки.

Людям с повышенным артериальным давлением не рекомендуется также заниматься дайвингом, контактными видами спорта и марафонским бегом. К счастью, есть альтернативные виды физической нагрузки: неспешная ходьба, плавание, йога на свежем воздухе и аэробика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как унять подскочившее на тренировке давление без таблеток.

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