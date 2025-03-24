В России хотят исключить часть продуктов из списка социально значимых товаров

В Госдуме предложили исключить ряд продуктов, которые стали премиальными, из списка социально значимых товаров. Об этом сообщил «Известиям» депутат Сергей Лисовский.

Он отметил, что уже обсудил этот вопрос на совещании с чиновниками из Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Список продуктов пересмотрят и уберут ту еду, которая уже перестала быть базовой и перешла в разряд премиальной. Например, свиные ребра и круассаны.

«Если список социально значимых товаров будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них. Изготовители готовы выполнять эти условия при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения стоимости на премиальную продукцию», — пояснил Лисовский.

В список включены 24 продукта. Это различные виды мяса, хлебобулочные изделия, молоко, овощи, фрукты и другие. Если в определенном регионе в течение двух месяцев они подорожают более чем на 10%, то правительство имеет право регулировать цену.

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