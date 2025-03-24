В России хотят исключить часть продуктов из списка социально значимых товаров

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 33 0

В этом перечне 24 наименования.

В Госдуме предложили исключить ряд продуктов из списка социально значимых товаро

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Госдуме предложили исключить ряд продуктов, которые стали премиальными, из списка социально значимых товаров. Об этом сообщил «Известиям» депутат Сергей Лисовский.

Он отметил, что уже обсудил этот вопрос на совещании с чиновниками из Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Список продуктов пересмотрят и уберут ту еду, которая уже перестала быть базовой и перешла в разряд премиальной. Например, свиные ребра и круассаны.

«Если список социально значимых товаров будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них. Изготовители готовы выполнять эти условия при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения стоимости на премиальную продукцию», — пояснил Лисовский.

В список включены 24 продукта. Это различные виды мяса, хлебобулочные изделия, молоко, овощи, фрукты и другие. Если в определенном регионе в течение двух месяцев они подорожают более чем на 10%, то правительство имеет право регулировать цену.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в 2025 году в России резко подорожает чай.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

12:13
Хочет выйти по УДО, но дисциплина хромает: на самом ли деле Ефремов исправился
11:55
«Космическая семья»: Виктория Боня о своем внеземном происхождении
11:43
В России хотят исключить часть продуктов из списка социально значимых товаров
11:32
Эрмитаж пригрозил запретить коммерческие съемки после инцидента с блогерами
11:21
Сотрудник контрольно-надзорного органа России задержан ФСБ за госизмену
11:19
«Главный мой враг — алкоголь»: Ефремов во время суда пообещал никогда не пить

Сейчас читают

Противостояние в Турции выявило новое разногласие между США и ЕС
Новый раунд: чего ожидать от переговоров РФ и США в Эр-Рияде 24 марта
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ей завидовала полстраны: жизнь и страсть Ларисы Голубкиной

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп