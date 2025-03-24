Ефремов просит выпустить его по УДО по состоянию здоровья
Актер отбыл в колонии уже больше половины срока.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru
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Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом, просит выпустить его по условно-досрочному освобождению (УДО) по состоянию здоровья. За последние полгода актера трижды обследовали врачи-пульмонологи, и они настаивают на необходимости срочного лечения артиста, поскольку у него диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких. Заседание проходит в Алексеевском суде Белгородской области прямо в эти минуты, на котором присутствует корреспондент 5-tv.ru.
Адвокат Ефремова настаивал на допросе этих врачей в суде, но судья отказал в ходатайстве, отметив, что данные о семейном положении, болезнях и других личных обстоятельствах не относятся к рассматриваемому делу.
Защита актера также отметила, что состояние здоровья Ефремова требует лечения в специализированных медицинских учреждениях, которые, по их мнению, недоступны в системе УФСИН.
Суд остался непреклонен, сославшись на отсутствие связи между здоровьем Ефремова и его поведением в колонии, поскольку на УДО может повлиять только второй фактор.
Ефремов попал в белгородскую колонию в 2020 году после того, как, будучи нетрезвым, стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. В аварии погиб водитель Сергей Захаров. Суд приговорил актера к семи с половиной годам лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru рассказал, есть ли у Михаила Ефремова шансы скоро выйти по УДО.
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