Завершено расследование дела об отравлении дихлофосом семьи в Красноярском крае
В смерти четверых детей обвиняется их отец.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Завершено расследование уголовного дела о гибели четырех детей из-за отравления инсектицидным средством. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Главное следственное убавление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«Расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — проинформировало ведомство.
Обвиняемым по делу является отец семейства. Ему предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
В конце сентября 2024 года всем членам многодетной семьи стало плохо. Их госпитализировали в больницу с признаками кишечного отравления. Позже выяснилось, что причиной случившегося стали не испорченные пельмени, которыми ужинала семья, а нарушение правил безопасности при применении инсектицидного средства. Проще говоря, дихлофоса.
Отравляющее вещество попало в пищу, на посуду, предметы мебели и постельные принадлежности при его распылении в доме. После использования дихлофоса помещение не проветривалось должным образом, а влажная уборка не проводилась.
Медицинская помощь пострадавшим была своевременно оказана, но четверых детей спасти не удалось. Погибшим было шесть, девять, 11 и 13 лет. Мать и отец погибших также попали в реанимацию, но выжили. Стоит отметить, что женщина в этот период была беременна. Ребенок родился здоровым, но спустя несколько месяцев умер.
Ранее 5-tv.ru писал о том, мать отравившихся дихлофосом детей обратилась за помощью.
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