Микробиолог назвала неожиданную причину набора веса

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 26 0

Микробиолог Цветикова: микробиота кишечника — причина набора веса

Микробиолог назвала неочевидную причину набора веса

Фото: 5-tv.ru

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Нужно учитывать непереносимость определенных полезных углеводов.

Микробиота кишечника может влиять на набор веса. Об этом в интервью Газета.ру рассказала кандидат биологических наук и микробиолог Софья Цветикова.

По словам эксперта, микробиота, состоящая из триллионов микроорганизмов, может играть ключевую роль в процессе набора веса через несколько механизмов. Один из них — это регуляция аппетита. Например, определенные бактерии, такие как Faecalibacterium, Anaerobutyricum и другие, производят вещества, которые влияют на чувство сытости.

Эти соединения могут повышать ощущение насыщения, уменьшать голод и даже уменьшать желание перекусить. В свою очередь, это связано с гормональной активностью и путями, регулирующими аппетит.

Однако это не единственный способ влияния микробиоты на вес.

«Когда мы едим, пища через желудок попадает в кишечник, где живет больше всего бактерий. Некоторые бактерии могут извлекать из еды больше калорий, из-за чего разные люди получают из одной и той же еды разное количество калорий», — заявила эксперт.

Что же можно сделать, чтобы микрофлора работала на нас? Микробиолог утверждает: все начинается с питания. Важно употреблять ферментированные продукты и клетчатку. Она содержится в овощах, фруктах, бобовых и цельнозерновых, помогает поддерживать здоровье кишечной флоры. А ферментированные продукты, такие как кисломолочные без добавок, комбуча, кимчи и натто, также способствуют улучшению микробиоты.

Для достижения наилучших результатов в коррекции микрофлоры важно ориентироваться на индивидуальные особенности организма, так как иногда непереносимость определенных видов клетчатки может повлиять на эффективность диеты. Поэтому персонализированный подход к питанию может быть наиболее эффективным для поддержания здоровой микробиоты и контроля веса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты могут вызвать брожение в животе.

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Микробиолог назвала неожиданную причину набора веса

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