Перемирия не хотят: политолог про атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру РФ

Украина не стремится остановить вооруженный конфликт.

Украина продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России. Такое предположение высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ — Богдан Безпалько.

По словам эксперта, Киевский режим продолжит нарушать договоренности и атаковать объекты энергетической инфраструктуры России, чтобы спровоцировать нас на масштабные действия и срыв переговоров.

«(Украина. — Прим. ред.) делает все возможное для того, чтобы свои позиции усилить или просто сорвать переговоры. Или спровоцировать нас на какие-то ответные, достаточно масштабные действия, чтобы потом обвинить нас в срыве переговоров. Пока будут идти переговоры, особенно в непубличной своей части, все это будет продолжаться и дальше», — заверил политолог.

Безпалько также заметил, что США не прекращали оказывать помощь Украине. Он призвал не обманываться словами, которые произносит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп или кто-либо из его администрации. Это лишь игра, где Украина — это преступник, США — плохой полицейский и Евросоюз — очень плохой полицейский.

«Вы же видите, что эти удары не влекут за собой никаких последствий со стороны США или Евросоюза. Американцы не прекращают военную помощь. Они не объявляют санкции против Зеленского (Владимир Зеленский — президент Украины — Прим.ред.) или Сырского (Александр Сырский — главнокомандующий ВСУ — Прим. ред.), даже символические. Это все очень хорошо демонстрирует сверхлицемерную позицию всех участников переговоров с той стороны», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что никто из них в реальности перемирия не хочет. Они стремятся лишь достичь своих целей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ продолжают атаки по объектам энергетической инфраструктуры России.