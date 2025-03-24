ВСУ продолжают атаки по объектам энергетической инфраструктуры России

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Киевский режим применяет беспилотники и реактивную систему залпового огня HIMARS.

ВСУ продолжают атаки по объектам энергетической инфраструктуры России

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки по объектам энергетической инфраструктуры России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, ВСУ применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и реактивную систему залпового огня HIMARS.

Так, 24 марта около двух часов ночи ВСУ попыталась атаковать нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.
Российскими силами ПВО дроны были перехвачены в семи километрах от данного объекта. Осколки БПЛА упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

Ранее киевский режим уже атаковал «Кропоткинскую», это случилось 17 февраля. Позднее, 19 марта ВСУ нанесли удар по объекту КТК в Краснодарском крае. 23 марта аналогичная атака была направлена на газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, а за день до этого — на газораспределительную станцию «Валуйки» в Белгородской области.

Продолжающиеся атаки противоречат предложению президента США Дональда Трампа о временном прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры и заявлениям украинского лидера Владимира Зеленского и еще раз доказывают недоговороспособность киевского режима.

Россия же, напротив, выполняет все свои обязательства. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщал 5-tv.ru. Представитель Кремля сообщил, что наша сторона не нарушает договоренности, но внимательно следит за сложившейся ситуацией. По его словам, возможность отслеживать происходящие действия киевского режима есть и «наших американских визави», а значит и делать соответствующие выводы.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
23 мар
Обломок беспилотника повредил жилое здание в Астраханской области
23 мар
В Ростовской области человек сгорел заживо в авто после удара дрона ВСУ
22 мар
Дрон боевиков ВСУ попал в жилой дом в Ростове-на-Дону, повреждено 16 квартир
22 мар
Женщина получила ранения во время атаки беспилотника ВСУ на Курскую область
22 мар
Над территорией Крыма был сбит беспилотник ВСУ
22 мар
Над территорией России за ночь сбили 47 украинских беспилотников
21 мар
Над Белгородской областью уничтожено два украинских беспилотника
21 мар
Один человек погиб из-за ударов БПЛА по Белгородской области
21 мар
Утром над Крымом силы ПВО РФ сбили три украинских беспилотника
21 мар
Над российскими регионами за ночь сбили 43 дрона ВСУ
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:16
ВСУ продолжают атаки по объектам энергетической инфраструктуры России
18:00
Владимир Путин обратил внимание на нехватку школ в Краснодарском крае
17:55
В Москве открылась выставка «Крым. Святая Земля»
17:53
Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ
17:37
Мачеха покусанного двумя хаски мальчика похитила собранные на его лечение деньги
17:21
Российские военные спасли раненого ребенка из-под обстрела в Херсонской области

Сейчас читают

Противостояние в Турции выявило новое разногласие между США и ЕС
Михаил Ефремов выходит на свободу
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ей завидовала полстраны: жизнь и страсть Ларисы Голубкиной

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп