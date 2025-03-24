Киевский режим применяет беспилотники и реактивную систему залпового огня HIMARS.
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки по объектам энергетической инфраструктуры России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
Согласно информации ведомства, ВСУ применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и реактивную систему залпового огня HIMARS.
Так, 24 марта около двух часов ночи ВСУ попыталась атаковать нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.
Российскими силами ПВО дроны были перехвачены в семи километрах от данного объекта. Осколки БПЛА упали в районе железнодорожной станции Кавказская.
Ранее киевский режим уже атаковал «Кропоткинскую», это случилось 17 февраля. Позднее, 19 марта ВСУ нанесли удар по объекту КТК в Краснодарском крае. 23 марта аналогичная атака была направлена на газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, а за день до этого — на газораспределительную станцию «Валуйки» в Белгородской области.
Продолжающиеся атаки противоречат предложению президента США Дональда Трампа о временном прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры и заявлениям украинского лидера Владимира Зеленского и еще раз доказывают недоговороспособность киевского режима.
Россия же, напротив, выполняет все свои обязательства. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщал 5-tv.ru. Представитель Кремля сообщил, что наша сторона не нарушает договоренности, но внимательно следит за сложившейся ситуацией. По его словам, возможность отслеживать происходящие действия киевского режима есть и «наших американских визави», а значит и делать соответствующие выводы.
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