«Смело выбирайте»: эксперт назвала главные модные тренды сезона

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 31 0

Эксперт по покупкам Дементьева: следует остановить выбор на цветочном принте

«Смело выбирайте»: эксперт назвала главные модные тренды сезона

Фото: 5-tv.ru

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Выбирая основную одежду, не стоит забывать и про аксессуары, они могут стать акцентом в образе.

Весной 2025 года в моде акцентные аксессуары и одежда приталенного фасона. Соответствующее заявление сделала эксперт по покупкам Екатерина Дементьева в беседе с изданием Lenta.ru.

«Смело выбирайте вещи приталенного фасона: пальто и тренчи, блейзеры, платья. Подчеркнуть талию можно и в топе прямого или объемного кроя — достаточно добавить в образ пояс или ремень на рубашку или блузу», — посоветовала байер.

Дементьева добавила, что особенно популярными в этом сезоне станут укороченные модели верхней одежды в пастельных тонах и с цветочными узорами.

Более того, эксперт напомнила, что выбор обуви у модниц в этом сезоне достаточно обширный: от кроссовок и балеток до лоферов и туфлей на плоской подошве.

«Не забывайте об акцентных аксессуарах: заколите волосы крабиком в виде гавайского цветка или повесьте его на сумку. Сейчас в тренде суперобъемные резинки для волос — цветы тоже есть», — наставила эксперт.

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