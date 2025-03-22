Нельзя быть такой красивой. Москвичку не пустили в Эрмитаж из-за «слишком нарядной» одежды

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 74 0

Москвичку не пустили в Эрмитаж из-за слишком нарядной одежды

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Instagram*/nealeksa_; 5-tv.ru

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Кассир музейного комплекса посчитала, что девушка хочет устроить профессиональную съемку и потребовала у нее десять тысяч рублей.

Жительницу Москвы не пустили в петербургский музей Эрмитаж из-за слишком нарядной одежды. Девушка сняла об этом ролик и выложила его в сеть.

Она вместе с подругой отправилась в Эрмитаж, но посмотреть экспозиции девушки не смогли — кассира смутила нарядная одежда посетительниц. Она посчитала, что они пришли в музей, чтобы устроить профессиональную съемку, и потребовала заплатить за это десять тысяч рублей.

Девушка пыталась объяснить сотруднице культурного учреждения, что одета обычно, но это не помогло — посетительниц развернули на входе.

В конце видеоролика москвичка показала, что была одета в белую длинную юбку, бежевую кофту и длинный черный пиджак. Она дополнила свой образ золотыми туфлями на небольшом каблуке и черной сумкой.

Фото: Instagram*/nealeksa_

В настоящий момент пресс-служба Эрмитажа никак не прокомментировала произошедший инцидент. Однако в разделе «Часто задаваемые вопросы» на сайте музейного комплекса подробно описаны правила любительской фотосъемки, разрешенной бесплатно для личного пользования (без коммерческих целей, тиражирования или публичного показа) и без использования профессионального оборудования. За отдельную плату возможна профессиональная фотосъемка: свадебная (пять тысяч рублей) и костюмированная (десять тысяч рублей).

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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