«Журналистика с большой буквы»: корреспондент Нипот о материалах погибшего военкора Федорчака

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 16 0

Корреспондент Нипот: погибший Федорчак был профессионалом своего дела

Фото, видео: Вконтакте/Александр Федорчак/id136672419; 5-tv.ru

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Коллега выразил свои соболезнования в связи с трагической новостью.

Погибший в зоне СВО военкор «Известий» Александр Федорчак был настоящим патриотом. Об этом в беседе с 5-tv. ru рассказал его коллега, корреспондент «России-24» Евгений Нипот.

«Я прямо перед эфиром узнал эти новости. Мы с Саней знакомы чуть больше месяца, наверное. Вместе работали в Курской области. И он мне запомнился, как настоящий смелый патриот и как просто человек, с которым очень уютно находится рядом. Это умение подобрать ключик в разговоре к человеку и просто быть собой и при этом быть таким теплым и светлым человеком», — прокомментировал трагическую новость журналист.

Евгений Нипот также признался, что ему еще трудно осознать утрату. По его мнению, осознание придет позднее.

«Конечно же, запомнится преданным делу профессионалом. Его материалы — это журналистика с большой буквы», — оценил работу Федорчака коллега.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как военкор «Известий» Денис Кулага отреагировал на смерть Александра Федорчака.

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