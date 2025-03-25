Мемориал в память о погибшем военкоре Федорчаке появился в здании МИЦ «Известия»

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Мемориал в память о погибшем военкоре Федорчаке появился в здании МИЦ «Известия»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Рядом много цветов и каска журналиста.

 

В здании МИЦ "Известия" в Москве появился мемориал в память о погибшем коллеге.

При входе все видят фотографию Александра Федорчака. Рядом много цветов и каска военного корреспондента.

А по соседству на стене барельеф в память о другом нашем убитом коллеге Семене Еремине, который погиб в результате атаки ВСУ почти год назад.

Красные розы, фотография и микрофон Александра Федорчака стоят теперь и на его рабочем месте.

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