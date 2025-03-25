«Они наши ангелы»: Ирина Понаровская исполнила песню на стихи Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ написала текст в поддержку матерей, переживших утрату своих детей.

Заслуженная артистка РФ Ирина Понаровская исполнила композицию «Мой ангел» на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой во время концерте в Санкт-Петербурге.

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Мероприятие проходило в БКЗ «Октябрьский». Перед исполнением композиции певица отметила, что она посвящается всем матерям, которые по той или иной причине потеряли ребенка.

«Они наши ангелы. Всем женщинам, которые, не дай бог, пережили или переживут это горе», — сказала Понаровская.

Этот текст был создан Захаровой в результате ее постоянного общения и встреч с матерями военнослужащих, которые принимают участие в СВО. Дипломат призналась, что долго не могла приступить к работе над словами песни, так как ей было трудно преодолеть душевную боль, которую она испытывала, общаясь с ними, передает ТАСС.

Также на долгое время не могла определиться, кто может из артистов исполнить песню так, чтобы дать надежду. Выбор пал на Ирину Понаровскую, а музыку написал продюсер Максим Фадеев.

Композитор подчеркнул, что данное произведение посвящается тем матерям, которым пришлось перенести такое страшное горе — пережить собственных детей, и чьи сыновья не вернулись домой с СВО.

К слову, подобное несчастье постигло и саму артистку. В 2024 году ее сын, художник Энтони Родд, умер в возрасте 39 лет. Он скончался от сердечной недостаточности в собственной ванной. У мужчины остались жена и двое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ирина Безрукова поделилась переживаниями о смерти сына.