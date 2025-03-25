Проще не бывает: новые правила получения налогового вычета в 2025 году

Сенатор Епифанова: налоговый вычет в 2025 году можно получить без декларации
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Изменения не коснулись возвратов денег с имущественных сделок.
По новым правилам налогового законодательства для оформления социальных вычетов — за лечение, обучение и добровольное страхование теперь не нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ. Достаточно подать заявление через личный кабинет на сайте ФНС или обратиться к работодателю. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова.
«Если медицинская клиника или образовательное учреждение передали данные в налоговую, в личном кабинете налогоплательщика автоматически появится предзаполненное заявление», — уточнила Епифанова.
Это существенно упрощает процесс, особенно для тех, кто раньше боялся сложного оформления документов.
Однако важно помнить: новые правила не распространяются на имущественные вычеты. При покупке квартиры или возврате ипотечных процентов по-прежнему придется подавать декларацию и собирать полный пакет документов, включая договор купли-продажи и выписку из ЕГРН.
Размеры налоговых вычетов остались прежними. За лечение и обучение можно вернуть до 15 600 рублей в год (13% от установленного лимита в 120 тысяч рублей). Для дорогостоящего лечения ограничений нет — вернуть можно 13% от всей суммы затрат.
Родители по-прежнему могут получать стандартные вычеты на детей.
Что касается сроков, то при оформлении через работодателя деньги могут прийти уже в следующей зарплате. Если же обращаться напрямую в ФНС, проверка документов займет около месяца, а перевод — еще 30 дней.
Эксперты советуют не затягивать с подачей заявлений, особенно если речь идет о вычетах за предыдущие годы. В 2025 году можно вернуть налог за 2022–2024 годы. И, хотя многие организации теперь передают данные в ФНС автоматически, все платежные документы лучше сохранять — они могут понадобиться при проверке.
Новые правила сделают процесс получения налоговых вычетов более удобным для миллионов россиян. Главное — внимательно проверять данные в автоматически сформированных заявлениях и не пропускать сроки подачи документов. Тогда вернуть часть уплаченных налогов получится быстро и без лишних хлопот.
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