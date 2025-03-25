В Госдуме призвали приравнять военкоров к ветеранам боевых действий

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 33 0

Нилов: военкоров необходимо приравнять к ветеранам боевых действий

Фото, видео: Вконтакте/Александр Федорчак/id136672419; 5-tv.ru

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Данную поправку предложили принять в ускоренном порядке.

Военных корреспондентов необходимо приравнять к ветеранам боевых действий. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов, комментируя гибель российских журналистов.

«Десятки смертей журналистов, сотни ранений. К сожалению, гибнут лучшие, самые смелые», — сказал Нилов в разговоре с журналистами.

Он отметил, что инициатива о придании статуса ветеранов боевых действий военкорам ранее уже вносилась в Госдуму. Нилов подчеркнул, что в этот раз данную поправку необходимо принять в ускоренном порядке. Политик надеется на поддержку коллег-депутатов.

Прежде стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне специальной военной операции. Журналист погиб 24 марта в результате ракетного обстрела украинских боевиков в ЛНР.

Военкор находился в этот момент в машине с коллегами — оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым, а также водителем съемочной группы Александром Сиркели. Никто из них, к сожалению, не выжил.

В результате обстрела также пострадал корреспондент «Звезды» Никита Гольдин — он получил тяжелое ранение. Известно, что боевики ВСУ нанесли удар по машине двумя ракетами HIMARS.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким запомнили погибшего корреспондента Александра Федорчака.

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