От Сум до Черкасс: ВС РФ нанесли серию ударов по военным объектам Украины
Вооруженные силы России нанесли серию ударов по военным объектам Украины
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Куденко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Киеве полностью сгорело хранилище оружия и боеприпасов, а в Полтавской области поврежден военный аэродром.
Серия взрывов прогремела этой ночью на Украине. По данным местных средств массовой информации под удар попали военные объекты в Сумской, Харьковской, Киевской, Черкасской и других областях.
В Черниговской спецназ Росгвардии уничтожил дронами-камикадзе сооружения, в которых засели боевики, а также помещения для хранения и маскировки техники противника.
В Киеве сгорело хранилище оружия и боеприпасов. В Полтавской области под ударом — военный аэродром.
Читайте также
47%
-0.77 91.53
0.10
Нашли ошибку?