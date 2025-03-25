От Сум до Черкасс: ВС РФ нанесли серию ударов по военным объектам Украины

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Вооруженные силы России нанесли серию ударов по военным объектам Украины

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Куденко; 5-tv.ru

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В Киеве полностью сгорело хранилище оружия и боеприпасов, а в Полтавской области поврежден военный аэродром.

Серия взрывов прогремела этой ночью на Украине. По данным местных средств массовой информации под удар попали военные объекты в Сумской, Харьковской, Киевской, Черкасской и других областях.

В Черниговской спецназ Росгвардии уничтожил дронами-камикадзе сооружения, в которых засели боевики, а также помещения для хранения и маскировки техники противника.

В Киеве сгорело хранилище оружия и боеприпасов. В Полтавской области под ударом — военный аэродром.

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