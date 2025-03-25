Бойкот или дружба? Как сложились отношения у 19-летней невесты Лепса с его детьми

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Анна Криушина
Анна Криушина 51 0

Молодая невеста Лепса подружилась с его старшей дочерью

киба

Фото: © РИА Новости/Belkin Alexey

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Народный артист России признавался, что младшие наследники были шокированы его новым романом.

Невеста народного артиста Российской Федерации Григория Лепса Аврора Киба подружилась со старшей дочерью певца. Об этом сообщили в издании 7Дней.ru.

После возвращения из Великобритании девушка сразу же окунулась в столичную тусовку: посетила день рождения музы народного артиста РФ Филиппа Киркорова, побывала на премьере фильма «Актерище» с телеведущим Дмитрием Нагиевым и охотно общалась с прессой. Но главной темой для обсуждения стали ее отношения с детьми Лепса.

Оказалось, что не все наследники певца отвернулись от Авроры. Старшая дочь Лепса Инга, рожденная в первом браке, отнеслась к роману отца спокойно и даже наладила контакт с его молодой избранницей. При этом Инга старше Авроры на два десятилетия, что делает их дружбу особенно необычной.

Однако, по мнению некоторых источников, такое сближение может быть не совсем искренним. В кругах, близких к семье, поговаривают, что Инга таким образом демонстрирует независимость от второй жены Лепса Анны Шаплыковой и их общих детей, которые резко осудили отношения отца с Авророй.

В прошлом году Лепс признавался, что его младшие дети от Шаплыковой были шокированы новым романом и отказались даже знакомиться с Авророй. Но, судя по всему, это не повлияло на решение певца. Аврора, в свою очередь, не скрывает, что чувствует себя комфортно в новой роли и не собирается оправдываться перед общественностью.

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