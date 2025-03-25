Бойкот или дружба? Как сложились отношения у 19-летней невесты Лепса с его детьми

Народный артист России признавался, что младшие наследники были шокированы его новым романом.

Невеста народного артиста Российской Федерации Григория Лепса Аврора Киба подружилась со старшей дочерью певца. Об этом сообщили в издании 7Дней.ru.

После возвращения из Великобритании девушка сразу же окунулась в столичную тусовку: посетила день рождения музы народного артиста РФ Филиппа Киркорова, побывала на премьере фильма «Актерище» с телеведущим Дмитрием Нагиевым и охотно общалась с прессой. Но главной темой для обсуждения стали ее отношения с детьми Лепса.

Оказалось, что не все наследники певца отвернулись от Авроры. Старшая дочь Лепса Инга, рожденная в первом браке, отнеслась к роману отца спокойно и даже наладила контакт с его молодой избранницей. При этом Инга старше Авроры на два десятилетия, что делает их дружбу особенно необычной.

Однако, по мнению некоторых источников, такое сближение может быть не совсем искренним. В кругах, близких к семье, поговаривают, что Инга таким образом демонстрирует независимость от второй жены Лепса Анны Шаплыковой и их общих детей, которые резко осудили отношения отца с Авророй.

В прошлом году Лепс признавался, что его младшие дети от Шаплыковой были шокированы новым романом и отказались даже знакомиться с Авророй. Но, судя по всему, это не повлияло на решение певца. Аврора, в свою очередь, не скрывает, что чувствует себя комфортно в новой роли и не собирается оправдываться перед общественностью.

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