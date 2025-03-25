Киевский режим продолжает намеренно наносить удары с помощью беспилотников по объектам мирной энергетической инфраструктуры на территории России, сообщили в Минобороны.

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В ведомстве подчеркнули, что последняя попытка атаки врага была совершена 24 марта на фоне проходивших в Эр-Рияде российско-американских переговоров по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

«В результате атаки днем 24 марта украинского БПЛА по инфраструктуре кубанского филиала ПАО „Россети“ в Краснодарском крае, произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) „Ростовская АЭС — Тихорецк № 2“, которое благодаря оперативным и грамотным действиям персонала не привело к негативным последствиям для потребителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, с помощью FPV-дрона была совершена атака по газораспределительной станции «Сватово» управления магистральных газопроводов «Луганскгаз» в ЛНР.

В тот же день украинские националисты пытались нанести удар по наземному оборудованию Глебовского подземного хранилища газа на территории Республики Крым. Российскими средствами ПВО вражеский ударный беспилотник был успешно перехвачен.

В Минобороны в очередной раз подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский, продолжая атаки по российской энергетической инфраструктуре, подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений для установления мира.

До этого стало известно, что ВСУ пытались атаковать с помощью беспилотников нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.