Минобороны: ВСУ пытались атаковать нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 720 0

Она расположена в Краснодарском крае.

Минобороны: ВСУ пытались атаковать нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская»

Фото: © РИА Новости/Алексей Бабушкин

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать с помощью беспилотников нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Планам киевского режима не суждено было сбыться — наши средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили вражеский ударный дрон в семи километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры. Обломки дрона упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

В ведомстве напомнили, что это не первая попытка ВСУ атаковать нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская». Предыдущая была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Кроме того, киевский режим пытался совершить 19 марта атаку по расположенному в станице Кавказская Краснодарского края объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти. И это произошло спустя несколько часов после принятого Россией предложения США о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

«Таким образом, вопреки заявлениям (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации», — заключили в Минобороны.

Двуличное поведение Киева комментировал после официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отмечал, что Украина не стала отменять атаки на объекты России, что идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию конфликта.

Кроме того, как указал Песков, Россия сохранит паузу в ударах по объектам инфраструктуры Украины, несмотря на провокации со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ночью 21 марта ВСУ преднамеренно осуществили подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от госграницы со стороны Курской области газоизмерительной станции «Суджа».

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Минобороны: ВСУ пытались атаковать нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская»

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