Хирург развеял главные мифы о лечении геморроя

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Хирург Константин Коршунов развеял миф о переходе геморроя в рак

Хирург развеял главные мифы о лечении геморроя

Фото: www.globallookpress.com/David Oxberry

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Симптомы варикоза вен прямой кишки могут указывать на множество болезней.

Геморрой никак не может привести к онкологическому заболеванию. В этом уверен колопроктолог и хирург Константин Коршунов. Своим мнением он поделился с Lenta.ru.

Специалист подчеркивает: геморрой и онкология имеют принципиально разную природу возникновения. Кровотечения при походе в туалет могут сигнализировать о различных патологиях, и далеко не всегда их причина — варикозное расширение вен прямой кишки.

Также врач опроверг распространенное мнение, что мази и свечи могут вылечить геморрой. Эти средства лишь временно облегчают симптомы на ранней стадии, но не останавливают прогрессирование болезни. Также одно из недоразумений — операция как гарантия избавления от геморроя навсегда. По словам Коршунова, в 10% случаев болезнь может вернуться, несмотря на хирургическое вмешательство.

Врач также развеял миф о народных методах. По мнению Коршунова, пиявки уж точно не помогут в лечении геморроя, разве что навредят.

«Например, пиявки могут быть переносчиком инфекционных заболеваний от человека к человеку. Бактерии, содержащиеся в слюне пиявок, могут вызывать местные инфекции. Фермент слюны пиявок, препятствующий свертыванию крови и улучшающий отток крови, может провоцировать кровотечение. А это уже часто требует госпитализации», — заявил колопроктолог.

По словам специалиста, важно правильно подходить к лечению геморроя и не верить мифам, которые только усложняют ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач развеял распространенный миф об инфарктах

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