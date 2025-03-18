Под песни о любви: к Natan вернулась жена

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 19 0

Жена рэпера Natan отметила с ним его день рождения

К Natan вернулась жена

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Пара вместе отметила день рождения артиста.

Рэпер Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов. — Прим. ред.) отмечал свой 39-й день рождения в компании жены Анастасии Швецовой. Об этом сообщает Super.ru.

Известно, что мероприятие состоялось в московском караоке, где присутствовали родственники, близкие и друзья артиста. Среди них была и Анастасия. Несмотря на то, что в СМИ уже давно говорят о скоро разводе пары, супруги провели вечер под аккомпанемент песен о любви.

Рэпер Natan угодил в настоящий любовный скандал во время участия в телешоу. На глазах у тысяч телезрителей рэпер закрутил роман с блогером Лерчек (Валерией Чекалиной).

С самых первых дней на острове музыкант не скрывал своей симпатии и всячески заботился об интернет-диве. Далеко не все поддержали участников шоу и на фоне этого романа поднялся скандал. Ситуацию усугублял факт наличия официального брака у рэпера.

Позже артист извинился перед Лерчек и заявил, что собирается сохранить свой брак.

Ранее 5-tv.ru писал, что Погребняк жестко пристыдила Natan. Блогер решила высказать рэперу все, что думает о нем после его похождений на съемках шоу.

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