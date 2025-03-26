Это случалось неоднократно: Алиса Мон сделала неожиданное признание

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 30 0

Певица Алиса Мон призналась, что не ходит на свидания

«Мужчины обижали неоднократно»: Алиса Мон сделала неожиданное признание

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поднимать эту тему певице тяжело.

Несмотря на успехи в карьере, на личном фронте у певицы Алисы Мон по-прежнему «глухо». Как призналась артистка корреспонденту URA.RU во время концерте в Кремле, о серьезных отношениях она уже даже не думает.

«За мной никто не ухаживает, на свидания я не хожу», — сказала она журналистам.

Более того, она не дает для этого никаких поводов, словно у нее на лбу написано: «Не подходи, опасно». Как говорит сама Алиса Мон, это все, вероятно, стало следствием двух неудачных браков и нескольких ярких романов в ее жизни.

«Меня обидели, и обижали неоднократно», — отмечает звезда.

Артистка призналась, что ей тяжело об этом говорить, так как ей сразу становится плохо от воспоминаний.

Однако Мон не исключает, что когда-нибудь встретит своего единственного, но предпочитает ничего не загадывать наперед.

В последнее время в СМИ обсуждают возможный роман Алисы Мон с пародистом Константином Кожевниковым, но певица уверяет, что между ними ничего нет, кроме дружеских отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Левкина расплакалась во время разговора о муже.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.19
0.32 92.34
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:17
«Дорогого стоит»: как Безруков освоил калмыцкий язык для роли Плевако
0:58
Это случалось неоднократно: Алиса Мон сделала неожиданное признание
0:40
Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали на 72 часа в аэропорту Кишинева
0:20
«Как старый грузовик»: Зацепин раскрыл секреты бодрости и долголетия
0:05
«Все как в шахматах»: реакция мировой прессы на переговоры РФ и США в Эр-Рияде
23:42
Ингредиент страсти: какие продукты помогут повысить либидо

Сейчас читают

Суд оставил право за дочерью распоряжаться творческим наследием Василия Шукшина
Зазнался после «Оскара»? Актриса Захарова прокомментировала отказ Юры Борисова общаться с журналистами
«Великий человек и целая эпоха»: как прошли последние недели жизни Бедроса Киркорова
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп