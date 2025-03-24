Потеряла смысл: вдова Левкина расплакалась во время разговора о муже

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 39 0

Вдова экс-солиста «На-На» Владимира Левкина не может смириться со смертью мужа

Вдова экс-солиста «На-На» Лёвкина расплакалась, когда говорила о муже

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-солист «На-На» умер в ноябре 2024 года.

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина до сих пор не может оправиться после смерти мужа. Об этом она заявила во время беседы с aif.ru.

«Наверное, я потеряла немножко смысл, но жизнь продолжается», — призналась женщина.

Судьбоносная встреча произошла, когда ей было всего 11 лет. На концерте «На-На» Марина вдруг поняла, что выйдет замуж за Левкина.

«Для меня это была такая волна мужской энергии, невероятной харизмы каждого. Но я, как и миллионы девчонок в нашей стране, попала просто под обаяние солиста Владимира Левкина», — призналась вдова артиста.

После того концерта девочка начала посещать все выступления группы. Судьба свела их в 2010 году, когда Марина познакомилась с музыкантом на встрече фан-клуба. С тех пор их жизнь была полна творчества, любви и борьбы с болезнью, с которой Левкин сражался до последнего.

Его смерть 17 ноября 2024 году стала тяжелым ударом для семьи. Левкин ушел из жизни в возрасте 58 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что на участке Троекуровского кладбища в Москве планируется установить памятник Владимиру Левкину.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.87
-0.77 91.53
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

22:52
Москва преображается: в этом году благоустроят более двух тысяч дворов
22:32
Выполнял служебный долг: Аксенов почтил память военкора Александра Федорчака
22:27
«Будет востребован»: режиссер Алексей Учитель о будущем Ефремова
22:12
Погоня за нарушителем в Париже закончилась аварией в духе фильма «Такси»
21:52
«Будем добиваться реакции»: Захарова высказалась о смерти Александра Федорчака
21:33
Потеряла смысл: вдова Левкина расплакалась во время разговора о муже

Сейчас читают

Противостояние в Турции выявило новое разногласие между США и ЕС
Перемирия не хотят: политолог про атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру РФ
«Важно разговаривать»: как хорошие девочки портят семейную идиллию
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп