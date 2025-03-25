Опубликованы итоговые договоренности по результатам переговоров России и США в Саудовской Аравии

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Дарья Корзина
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Опубликованы итоговые договоренности по результатам переговоров России и США

Опубликованы итоговые договоренности по результатам переговоров России и США в Саудовской Аравии

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

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В том числе, страны согласовали меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

Кремль опубликовал итоговые договоренности по результатам переговоров России и США в Эр-Рияде.

В заявлении сообщается, что Россия и США согласовали меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, недопущению использования коммерческих судов для военных целей и разработке механизмов контроля, включающих досмотр судов.

Кроме того, США пообещали содействовать восстановлению российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости морских перевозок и улучшению доступа к портам и платежным системам. Эти меры вступят в силу после снятия санкций с ряда российских финансовых организаций, включая Россельхозбанк, а также после снятия ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия, удобрений и судов под российским флагом.

Также была достигнута договоренность по запрету ударов по объектам энергетики России и Украины на срок 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года. В случае несоблюдения условий одной из сторон, другая вправе выйти из соглашения.

Кроме того, Кремль опубликовал список объектов, которые подпадают под действие временного моратория на удары по энергосистеме:

  • Нефтеперерабатывающие предприятия;
  • Нефтегазопроводы, хранилища, насосные станции;
  • Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура (электростанции, подстанции, трансформаторы);
  • Атомные электростанции;
  • Дамбы гидроэлектростанций.

Мораторий устанавливается с возможностью продления по взаимной договоренности сторон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп заявил о согласовании сделки с Украиной по редкоземельным металлам.

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