Превратили в груду обломков: угольную электростанцию в Гамбурге снесли

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В Гамбурге снесли угольную электростанцию, построенную десять лет назад

Фото, видео: www.globallookpress.com/Marcus Golejewski; 5-tv.ru

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Объекту было всего десять, он стоил три миллиарда евро. Так в Европе спасают климат.

 

В Гамбурге взорвали самую современную угольную электростанцию Европы под предлогом спасения климата.

Десять лет назад на ее возведение потратили три миллиарда евро, а сегодня превратили в груду обломков.

Разрушить котлы удалось лишь со второй попытки. Но основные проблемы, похоже, появятся позже. После очередного подорожания газа.

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