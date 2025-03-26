Бетаин против старения: как свекла помогает сохранить упругую кожу

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Анна Криушина
Анна Криушина 40 0

Диетолог Онуфрийчук: свекла поддерживает работу сердца

СВЕКЛА

Фото: 5-tv.ru

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Сок этого овоща может заменить спортивные энергетики, а регулярное употребление корнеплода снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Свекла может поддерживать здоровье сердца, замедлять процесс старения и улучшать пищеварение. Об этом в беседе с URA.RU рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук.

Одним из главных преимуществ свеклы является ее благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Благодаря высокому содержанию натуральных нитратов, которые в организме преобразуются в оксид азота, свекла помогает расширять кровеносные сосуды и снижать артериальное давление. Это делает ее особенно полезной для людей, страдающих гипертонией.

Еще одно не менее важное свойство —способность улучшать пищеварение. Содержащиеся в корнеплоде клетчатка и органические кислоты мягко стимулируют работу кишечника, помогая справиться с запорами.

«Благодаря содержанию клетчатки и органических кислот свекла помогает лечить проблемы со стулом. В особенности свекла актуальна в рационе пожилых людей. Свеклу можно ввести в рацион, чтобы улучшить отток желчи», — добавила эксперт.

Антиоксидантные свойства овоща заслуживают отдельного внимания. Бетаин, придающий корнеплоду характерный насыщенный цвет, и витамин С защищают клетки организма от повреждений, замедляя процессы старения. Кроме того, свекла способствует выработке коллагена, что делает кожу более упругой.

Для любителей фитнеса и профессиональных атлетов свекла — натуральная альтернатива энергетикам. Как показывают исследования, ее сок помогает тренироваться дольше и эффективнее за счет улучшения снабжения мышц кислородом.

Однако при всех своих достоинствах такое питание подходит не всем. Людям с мочекаменной болезнью следует употреблять овощ с осторожностью из-за содержания щавелевой кислоты. При гастрите и язвенной болезни сырая свекла может раздражать слизистую желудка, поэтому в таких случаях лучше отдавать предпочтение вареному или запеченному варианту. Гипотоникам также стоит быть внимательными — возможно снижение давления.

Чтобы выбрать хорошую свеклу, ищите плоды среднего размера с гладкой неповрежденной кожицей насыщенного цвета. Избегайте экземпляров со светлыми прожилками и сухими хвостиками — это признаки низкого качества. Помните, что мелкая свекла обычно недозрелая, а слишком крупная — часто жесткая и менее сочная.

Хранить овощ можно в холодильнике, завернув в пищевую пленку или положив в пищевой контейнер. Так он сохраняет свежесть до месяца.

Включение свеклы в регулярный рацион — простой и вкусный способ поддержать здоровье, ведь ее полезные свойства подтверждены научными исследованиями. Главное — выбирать качественные плоды, правильно их хранить и учитывать индивидуальные особенности организма.

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