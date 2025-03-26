«Я схватил ее за бедра»: Депардье попытался оправдаться в суде по делу о домогательствах

Пожалуй, самое громкое дело за последние годы начал рассматривать суд Парижа. На скамье подсудимых — один из символов французского кино — легендарный Жерар Депардье.

Его обвиняют в сексуальном насилии на съемочной площадке. Иск подали две его коллеги по цеху. В суде актер не стал скрывать, что действительно распускал руки. Но ни о каком домогательстве даже мыслей не было. Западная пресса устроила настоящую травлю Депардье и еще до решения суда вынесла актеру приговор. О подробностях громкого дела рассказала корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

Легенду французского кино Жерара Депардье у здания Парижского суда громкими лозунгами встречают женщины разных возрастов и профессий. Но это не поклонницы его творчества, а скорее, ярые противницы, активистки движения Me Too, желающие сбросить артиста с пьедестала. После того как Депардье обвинили в сексуальном насилии, он, как когда-то Харви Вайнштейн, стал главным антигероем мировых СМИ. Кампания общественного порицания только набирает обороты.

«Мы ожидаем, что справедливость, конечно, восторжествует и справедливость, которая примет во внимание боль, сломанные жизни этих женщин, которые годами страдали», — заявила представитель ассоциации Chiennes de garde Мари-Ноэль Ба.

Это первое дело Депардье, которое дошло до суда, до этого больше 20 женщин заявили о домогательствах. Но тучи над знаменитым актером сгустились лишь после съемок в фильме «Зеленые ставни» в 2021 году. Две коллеги по цеху обвинили его в насилии. Костюмерша по имени Амели рассказала, что актер схватил ее за бедра, трогал грудь и вдобавок оскорблял.

«Я схватил ее за бедра, чтобы не поскользнуться. Я был так расстроен из-за нее, жары, это была пятница, ближе к концу съемок, я очень устал», — заявил в свое оправдание актер.

«Эти показания Депардье меня скорее позабавили, потому что мне было интересно, как он будет разбираться с этим делом, где могут быть свидетели. А потом были извинения — вы же не извиняетесь просто так?» — заявила истец Амели.

Европейское общество расколото напополам. Некоторые актеры отказались от съемок с Депардье. В их числе французская актриса Анук Гринберг.

«Депардье — позор Франции, позор профессии актера. Меня, конечно, могут заставить замолчать, но это станет показателем того, что наше общество безразлично к плохому обращению с женщинами», — подчеркнула Гринберг.

В то же время десятки деятелей культуры поддержали Депардье: Фанни Ордан, Венсан Перес, Пьер Ришар. Они подписали публичное письмо, призвав снять с артиста все обвинения. И даже президент Франции Эммануэль Макрон с большой любовью отзывался о Жераре Депардье.

«Я ненавижу охоту на людей. Я говорю это не как президент республики, а как гражданин. Он заставляет Францию гордиться им», — заявил Макрон.

Истории с домогательствами очень хорошо продаются в западной прессе. Медийные атаки бьют по репутации. Достаточно вспомнить Джонни Деппа и Кевина Спейси, которых, как и Депардье, настигла культура отмены, но которых потом оправдали. Французскому актеру может грозить до пяти лет тюрьмы и штраф до 75 тысяч евро.

«Жерар Депардье — человек известный, человек богатый, и если можно что-то получить от такого человека, это может быть тоже интересно», — считает агент знаменитости Арно Фрилле.

Скандал еще раз показал, что презумпция невинности в Европе давно умерла. Депардье начали массово отменять: актера лишили ордена Квебека, а еще ему пришлось вернуть орден Почетного легиона, который он получил еще в 1996 году.

Жерару Депардье 76 лет, недавно он перенес четвертую операцию на сердце. Врачи запретили проводить заседания больше шести часов в день, так что судебный процесс может растянуться.