Гималайских медведей из Московского зоопарка теперь можно увидеть онлайн на mos.ru

На официальном портале mos.ru стали доступны новые прямые трансляции Московского зоопарка из вольеров гималайских медведей, красной панды и семейства енотов-полоскунов.

Эти трансляции дополняют уже существующую систему онлайн-наблюдения, которая была запущена осенью 2024 года и включала таких популярных обитателей, как большие панды, манул и слоны.

Особый интерес представляют гималайские медведи Фаня и Вася, которые попали в зоопарк в конце 2022 года после изъятия у перекупщиков. В то время животные находились в крайне истощенном состоянии и содержались в тесных клетках. Благодаря круглосуточной заботе зоологов и специально разработанному рациону медведи смогли восстановить здоровье.

Теперь каждый из них живет в просторном вольере на старой территории зоопарка. Интересно, что в этом году Фаня впервые за два года впала в спячку, в то время как Васе потребовалось больше времени для перестройки биологических ритмов.

Не менее увлекательно наблюдать за красной пандой по кличке Рыжик, которая приехала в Московский зоопарк из Польши осенью 2015 года. Этот представитель редкого вида, которого также называют «огненной лисой», ведет преимущественно сумеречный образ жизни.

Несмотря на принадлежность к отряду хищных, 95% рациона красной панды составляют молодые листья и побеги бамбука. Рыжик обычно появляется в вольере в утренние или предвечерние часы, демонстрируя свои прекрасные навыки лазания по деревьям.

Особое очарование новой трансляции придает семейство енотов-полоскунов, состоящее из многодетной мамы Тити и ее троих детенышей — Акима, Груши и младшего Шони. Эти любопытные зверьки с удовольствием демонстрируют поведение, соответствующее их названию — они активно «полощут» различные предметы в ручье, протекающем через их вольер.

Сотрудники зоопарка создали для енотов богатую среду обитания с деревьями, лесенками и искусственными дуплами, где животные могут проявлять свои природные инстинкты и способности.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что новые трансляции позволяют не только наблюдать за редкими и исчезающими видами, но и глубже понимать их поведение и привычки.

«Это уникальная возможность стать свидетелями моментов кормления, игр, тренингов и социального взаимодействия животных», — отметила Светлана.

Проект онлайн-трансляций, по словам заместителя руководителя Департамента информационных технологий Москвы Бориса Фролова, доступен жителям всей страны и может быть просмотрен с любого устройства — смартфона, планшета или компьютера.

На специальном разделе zoo.mos.ru каждый зритель может не только наблюдать за животными в реальном времени, но и узнать интересные факты об их жизни в природе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Курской области спасают домашних животных.