«Оторванные лапы»: как в Курской области спасают домашних животных

Волонтеры и военные оказали помощь 170 брошенным питомцам.

Самыми распространенными причинами гибели животных, оставшихся без хозяев в Курской области, становятся контузии, тяжелые ранения и истощение. Домашние питомцы, которых вынужденно бросили эвакуированные жители региона, если им везет, попадают под крыло благотворительного фонда помощи животным без владельцев.

Его директор Екатерина Жильникова рассказала в интервью ТАСС о ситуации и о четвероногих, которых удалось спасти военным и волонтерам. Всего с августа 2024 года решилось 170 маленьких судеб, основной объем работы лег на плечи донецких волонтеров. Кого-то отправили в приюты, кого-то забрали в новые семьи, а часть собак уехали в Московский зоопарк и Волоколамский заповедник.

«Истощение, осколочные ранения, оторванные лапы, травмы глаз, контузии. Всем потребовалось лечение», — поделилась Жильникова.

Волонтерам приходится периодически освобождать мечта в приютах, так как поток новых подопечных не останавливается. Так, часть находившихся там животных они перевезли в Москву, Петербург и Тверь. На данный момент свободных вольеров практически нет, очень многих нуждающихся в помощи питомцев просто не смогут принять из-за нехватки места.

Прежде глава благотворительного фонда сообщала, что самая сложная ситуация с брошенными в курском приграничье животными сложилась в Суджанском районе. Там брошенными остаются тысячи хвостов. Как ранее писал 5-tv.ru из этой части региона с 12 марта эвакуировали 520 человек, с которыми теперь работают психологи МЧС.