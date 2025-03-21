«Оторванные лапы»: как в Курской области спасают домашних животных

В Курской области спасают домашних животных с контузиями и истощением
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Волонтеры и военные оказали помощь 170 брошенным питомцам.
Самыми распространенными причинами гибели животных, оставшихся без хозяев в Курской области, становятся контузии, тяжелые ранения и истощение. Домашние питомцы, которых вынужденно бросили эвакуированные жители региона, если им везет, попадают под крыло благотворительного фонда помощи животным без владельцев.
Его директор Екатерина Жильникова рассказала в интервью ТАСС о ситуации и о четвероногих, которых удалось спасти военным и волонтерам. Всего с августа 2024 года решилось 170 маленьких судеб, основной объем работы лег на плечи донецких волонтеров. Кого-то отправили в приюты, кого-то забрали в новые семьи, а часть собак уехали в Московский зоопарк и Волоколамский заповедник.
«Истощение, осколочные ранения, оторванные лапы, травмы глаз, контузии. Всем потребовалось лечение», — поделилась Жильникова.
Волонтерам приходится периодически освобождать мечта в приютах, так как поток новых подопечных не останавливается. Так, часть находившихся там животных они перевезли в Москву, Петербург и Тверь. На данный момент свободных вольеров практически нет, очень многих нуждающихся в помощи питомцев просто не смогут принять из-за нехватки места.
Прежде глава благотворительного фонда сообщала, что самая сложная ситуация с брошенными в курском приграничье животными сложилась в Суджанском районе. Там брошенными остаются тысячи хвостов. Как ранее писал 5-tv.ru из этой части региона с 12 марта эвакуировали 520 человек, с которыми теперь работают психологи МЧС.
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