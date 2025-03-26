Президент подписал соответствующий указ 26 марта.

Президент России Владимир Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности России. Об этом говорит опубликованный 26 марта на официальном интернет-портале правовой информации указ.

Кроме того, президент назначил Алексея Дюмина членом наблюдательного совета «Роскосмоса», где он будет представлять интересы главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин назначил президента «Курчатовского института» Михаила Ковальчука заместителем председателя Морской коллегии России. Основной его задачей станет развитие научного атомного флота. Эксперты считают, что работа в этом направлении должна быть комплексной, включая строительство новых ледоколов и модернизацию существующих судов с необходимым оборудованием для исследований.

Ковальчук также подчеркнул важность создания специализированного атомного судна для изучения Арктики, что позволит России значительно усилить свое присутствие в Мировом океане и укрепить лидерство в этих водах.