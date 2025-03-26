Владимир Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности России

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 326 0

Путин назначил Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности России

Владимир Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Президент подписал соответствующий указ 26 марта.

Президент России Владимир Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности России. Об этом говорит опубликованный 26 марта на официальном интернет-портале правовой информации указ.

Кроме того, президент назначил Алексея Дюмина членом наблюдательного совета «Роскосмоса», где он будет представлять интересы главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин назначил президента «Курчатовского института» Михаила Ковальчука заместителем председателя Морской коллегии России. Основной его задачей станет развитие научного атомного флота. Эксперты считают, что работа в этом направлении должна быть комплексной, включая строительство новых ледоколов и модернизацию существующих судов с необходимым оборудованием для исследований.

Ковальчук также подчеркнул важность создания специализированного атомного судна для изучения Арктики, что позволит России значительно усилить свое присутствие в Мировом океане и укрепить лидерство в этих водах.

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Владимир Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности России

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