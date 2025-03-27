Путин назначил Евгения Солнцева врио главы Оренбургской области

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 20 0

В ходе разговора Путин поблагодарил за восстановление ДНР.

ВВП предложил Евгению Солнцеву должность врио губернатора Оренбургской области

Фото: Ягодкин Дмитрий/ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Солнцева врио губернатора Оренбургской области. Это решение было принято после встречи президента с Солнцевым, на которой обсуждались вопросы восстановления Донецкой Народной Республики, а также предложения по дальнейшей карьере.

Солнцев, который в последнее время возглавлял правительство ДНР, рассказал о масштабах восстановительных работ в республике. За три года было восстановлено более 19 тысяч объектов, включая жилые дома, школы и медицинские учреждения. Одной из главных задач было восстановление инфраструктуры, в том числе более 12 тысяч частных домов и 1688 километров дорог.

Особое внимание уделялось социальной сфере: было отремонтировано 247 школ и 167 детских садов, а также 78 объектов здравоохранения, включая больницы в Волновахе и Мариуполе.

«Хочу вас поблагодарить за то, что сделано было в Донецкой республике. У вас опыт большой, вы и в компании российских железных дорог поработали, и в Министерстве строительства России, и потом в „Росатоме“, и сейчас в правительстве Донецка возглавляете. Хочу вам предложить новое место работы с более широким объемом, большим объемом», — сказал Путин.

Солнцев выразил благодарность за доверие и подтвердил согласие на назначение. Он подчеркнул, что будет активно работать над решением задач региона, используя весь свой опыт для улучшения жизни людей в Оренбургской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности России.

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