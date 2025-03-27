«Доблестно сражаются за Родину»: Путин поздравил росгвардейцев с праздником

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Путин поздравил росгвардейцев с праздником

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА РОСГВАРДИИ; 5-tv.ru

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День войск национальной гвардии России отмечается 27 марта.

Бойцы одного из самых универсальных видов войск — Нацгвардии — отмечают в четверг профессиональный праздник. Они помогают бороться с терроризмом, охраняют общественный порядок и с первого дня — на передовой.

«Хочу отдельно обратиться к росгвардейцам, которые участвуют в специальной военной операции, доблестно сражаются за Родину, за нашу свободу и суверенитет, выявляют и уничтожают вражеские диверсионные группы и схроны с оружием, помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных городах и поселках. Благодарю вас за верность Отечеству, за железную волю, твердость духа и характера, готовность в самых трудных и опасных условиях до конца выполнить свой священный долг перед страной и перед памятью наших товарищей, настоящих воинах, патриотов России, павших в этом праведном бою», — заявил президент России Владимир Путин.

День войск национальной гвардии России отмечается с 2017 года. Он пришел на смену Дню внутренних войск МВД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ведение Росгвардии хотят отдать обучение телохранителей и сотрудников ЧОП.

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