Раненого оператора Первого канала доставили в Москву

В Москву доставили оператора Первого канала Дмитрия Волкова, который был тяжело ранен при выполнении служебного задания в Белгородской области.

Там он работал вместе с военкором Анной Прокофьевой, когда автомобиль съемочной группы подорвался на вражеской мине. Корреспондент погибла, а оператор получил тяжелые ранения.

Сразу после случившегося Волкова доставили в Курскую областную больницу. Врачам удалось стабилизировать его состояние, после чего вертолетом отправили в Москву.