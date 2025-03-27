Раненого оператора Первого канала доставили в Москву

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Он работал с погибшим военкором телеканала Анной Прокофьевой.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Москву доставили оператора Первого канала Дмитрия Волкова, который был тяжело ранен при выполнении служебного задания в Белгородской области.

Там он работал вместе с военкором Анной Прокофьевой, когда автомобиль съемочной группы подорвался на вражеской мине. Корреспондент погибла, а оператор получил тяжелые ранения.

Сразу после случившегося Волкова доставили в Курскую областную больницу. Врачам удалось стабилизировать его состояние, после чего вертолетом отправили в Москву.

 

 

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