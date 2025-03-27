«Специально охотятся»: Совет Федерации призвал ООН осудить убийства военкоров РФ

Председатель российского Совфеда выразила соболезнования родным и близким погибших журналистов.

Киевский режим специально охотится на военных корреспондентов из России, чтобы не давать им говорить правду о происходящем в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совфеда.

Насилие против российских журналистов должно быть квалифицировано, как военное преступление. Политик призвала интернациональные организации решительно осудить украинский терроризм.

«Надо обратиться и в ООН (Организацию Объединенных Наций. — Прим. ред.), и во все соответствующие международные структуры и с осуждением, чтобы наконец они заняли позицию объективную честную и выразили свое мнение», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что действия Украины расцениваются в качестве терроризма. И не только официальный Киев ответственен за убийства журналистов, но и те, кто представляют разведывательные данные и оружие боевикам ВСУ.

Военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО от удара украинских нацистов 24 марта вместе с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и водителем пресс-группы Александром Сиркели. Боевики ВСУ совершили атаку на автомобиль с журналистами двумя реактивными снарядами HIMARS.

Накануне в Белгородской области нацистами была убита журналистка Первого канала Анна Прокофьева. Вместе с ней был оператор телеканала Дмитрий Волков, он госпитализирован в больницу столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что боевиков «Азова»* приговорили к длительным срокам.

* — признаны в РФ террористами или террористическими организациями.