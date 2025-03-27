Нацисты получили по заслугам: боевиков «Азова»* приговорили к длительным срокам

Террористические методы ведения боевых действий — это стиль, который задали ВСУ националисты из батальона «Азов»*. Это они в 2022 году превратили Мариуполь в концлагерь для мирных жителей, прикрывались людьми как живым щитом. И вот сегодня 24 азовцам, которые оказались в нашем плену, военный суд вынес приговор.

Из Ростова-на-Дону подробности рассказывает специальный корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Никто из участников украинского националистического батальона «Азов» не выглядел как-то болезненно или немощно — напротив, они были если не вызывающими, то старались вести себя очень вальяжно. Во время оглашения приговора улыбались и смеялись.

До логичного финала долгого процесса дошли 23 украинских боевика, но очно на скамье подсудимых свой приговор слушали 12 националистов.

Кто-то из них говорил, что всего лишь повар, или просто водитель, или давно уволился в запас. Но суду удалось разобраться и в степени участия в запрещенной в России группировке, и совершенных в ее составе преступлений. Например, в Мариуполе, где боевики прятались за спинами мирных людей или просто стреляли в гражданских.

«Там девятиэтажка, общежитие, и там снайпер сидит или кто. И пока мы проходили нас обстреливали», — говорила одна из свидетельниц военных преступлений боевиков «Азова».

О многих зверствах стало известно только после освобождения Мариуполя. Сами же украинские террористы умирать не захотели, сдались в плен, в прямом и переносном смысле демонстрируя свое нутро. Вот набитая на теле свастика. Мертвая голова — символ одной из дивизии СС. Татуировки с изображением Гитлера в нацбате были в особом почете. А вот и орел Третьего рейха — с украинским трезубцем в когтях.

В «Азов» не сгоняли с военкоматов Незалежной и не укомплектовывали украинскими солдатами поневоле. Состав банды — исключительно добровольцы как минимум с националистическими взглядами, почитатели Третьего рейха и другие радикалы. Они зверствовали по всему Донбассу.

«Расстреляли кучу людей, прям мясо валялось вокруг скважины. Молодая девочка ездила на самокате, стрельнули в спину, сказали: „Несите в больницу“. Умер отец — закопали в огороде, могилы везде», — рассказала очевидица военных преступлений боевиков «Азова».

После оглашения приговора подсудимые решили, возможно, в последний раз сделать совместное общее фото. За день до этого, в своем последнем слове, никто из них не признал вину и не раскаялся.

За участие в террористической организации и попытке насильственного захвата власти суммарно радикалам назначили больше 400 лет колонии. Половина из них проведет за решеткой не меньше 20 лет.

* — признаны в РФ террористами или террористическими организациями.