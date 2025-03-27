ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян

Украинские спецслужбы под прикрытием влиятельной американской RAND Corporation* пытаются вербовать россиян и добыть сведения о проведении спецоперации. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

В ходе расследования было установлено, что украинские спецслужбы обращались к россиянам через различные мессенджеры, предлагая сотрудничество с американской компанией в обмен на достойное денежное вознаграждение. Особенно их интересовали те, кто имел отношение к военной службе.

При этом спецслужбы Украины скрывались под маской сотрудников отдела «Стран СНГ» Центра «Восточная Европа» филиала RAND Corporation — RAND Europe.

«Целью данных контактов является получение секретных материалов о боевом применении стратегической авиации ВКС России, численности и дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

RAND Corporation — это американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ сорвала попытку Киева получить персональные данные школьников для вербовки.

* — признана нежелательной организацией на территории РФ