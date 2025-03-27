В России предложили учредить звание «Ветеран военной журналистики»

Эфирная новость 36 0

В России могут ввести специальный статус для военных корреспондентов

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оно даст право на дополнительные социальные гарантии представителям СМИ, работающим в горячих точках, и их семьям.

В России могут учредить звание «Ветеран военной журналистики».

Как уточняет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, этот статус позволит сотрудникам средств массовой информации, которые ежедневно рискуют собой в горячих точках, а также их семьям рассчитывать на дополнительные меры социальной поддержки.

Кроме того, предлагается установить федеральные выплаты для корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции — на том же уровне, что сейчас действуют для волонтеров, которые получили ранения или погибли на новых территориях.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.21
0.02 92.00
-0.34
Воздающий по усилиям: гороскоп на апрель 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

16:07
В Ленинградской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме
15:51
В Петербурге запустили тестовый проект по пресечению поставок фальсификата
15:37
Появилась предварительная причина затопления батискафа в Хургаде
15:36
В Колумбии вышли на протесты родственники пропавших на Украине наемников
15:22
В России предложили учредить звание «Ветеран военной журналистики»
15:08
Народ прозвал их «людоловами»: кто потворствует беспределу украинских ТЦК

Сейчас читают

Внутри затонувшего в Египте туристического батискафа остаются пять человек
Подлодка с 45 российскими туристами на борту затонула в Хургаде
В 47 лет внезапно умерла звезда «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп