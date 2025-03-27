В России предложили учредить звание «Ветеран военной журналистики»

Оно даст право на дополнительные социальные гарантии представителям СМИ, работающим в горячих точках, и их семьям.

В России могут учредить звание «Ветеран военной журналистики».

Как уточняет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, этот статус позволит сотрудникам средств массовой информации, которые ежедневно рискуют собой в горячих точках, а также их семьям рассчитывать на дополнительные меры социальной поддержки.

Кроме того, предлагается установить федеральные выплаты для корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции — на том же уровне, что сейчас действуют для волонтеров, которые получили ранения или погибли на новых территориях.