В России предложили учредить звание «Ветеран военной журналистики»
В России могут ввести специальный статус для военных корреспондентов
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Оно даст право на дополнительные социальные гарантии представителям СМИ, работающим в горячих точках, и их семьям.
В России могут учредить звание «Ветеран военной журналистики».
Как уточняет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, этот статус позволит сотрудникам средств массовой информации, которые ежедневно рискуют собой в горячих точках, а также их семьям рассчитывать на дополнительные меры социальной поддержки.
Кроме того, предлагается установить федеральные выплаты для корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции — на том же уровне, что сейчас действуют для волонтеров, которые получили ранения или погибли на новых территориях.
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