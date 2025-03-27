Совет Федерации одобрил закон о признании 9 августа Днем воинской славы

В календарь памятных и особенно важных для страны дат внесли 9 августа. Совет Федерации России одобрил закон о признании его Днем воинской славы.

Тогда, летом 1944 года, завершилась Ленинградская битва, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как одно из самых кровопролитных и ожесточенных сражений. Практически с начала войны, с июля 1941 года, в разное время в боях принимали участие шесть фронтов Красной армии, Балтийский флот, три флотилии, партизанские формирования. Результатом стал полный разгром германской армии «Север».

«Мне кажется, это очень правильно, когда мы в виде таких решений узакониваем Дни воинской славы, расширяем памятные даты России. Это очень важно и для нас, и для будущих поколений», — отметила председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Присвоить статус Дня воинской славы дате окончания Ленинградской битвы предложил Владимир Путин. Это подчеркивает военно-стратегическое значение сражения в истории Великой Отечественной войны и подвиг тех, кто стоял на защите города.