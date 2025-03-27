Зефир с мягким характером: «Активные граждане» выбрали имя для альпака

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 23 0

Нового обитателя Московского зоопарка — белоснежного альпака — назвали Зефиром

Альпаку из Московского зоопарка выбрали имя

Фото: mos.ru

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Это не первый житель Московского зоопарка, с кличкой которого определились благодаря голосованию.

Новому обитателю Московского зоопарка — белоснежному альпака — выбрали имя. Об этом сообщили на портале mos.ru.

Кличку животному выбирали участники проекта «Активный гражданин». Самца альпака назвали Зефиром. За это имя проголосовало большинство — 43%, многие посчитали, что образ данной сладости идеально подходит спокойному характеру и мягкой светлой шерсти нового жителя зоопарка.

Всего свое мнение выразили 211 тысяч человек. Вторым по популярности было имя Пача, его одобрило 17% опрошенных. В переводе с языка инков, которые и одомашнили этих животных, слово Пача означает «Вселенная».

Третьим по количеству голосов стало имя Альберт. Данное слово имеет латинские корни — albus, что переводится как «белый».

Зефир родился осенью 2023 года под Волоколамском в центре воспроизводства редких видов животных. В прошлом году он стал жителем столицы. Его разместили в детской части Московского зоопарка.

Молодой альпака уже познакомился с самкой Зариной. В будущем, возможно, они образуют пару.

Зефир стал не единственным представителем братьев наших меньших, которого назвали участники проекта «Активный гражданин». Благодаря голосования имена обрели панда Катюша, дельфин Лаки, тигр Амур, а также медвежата Маша, Лучик и Звездочка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что гималайских медведей из Московского зоопарка теперь можно увидеть онлайн.

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