«На поминках Бедроса Киркорова»: флирт Петросяна с симпатичной блондинкой попал на видео

Еще недавно комик находился в больнице, но, похоже, теперь ему стало гораздо лучше.

Юморист Евгений Петросян гладил по лицу неизвестную блондинку, а его супруги Татьяны Брухуновой в этот момент рядом не было. Эти неоднозначные кадры опубликовал в сеть один из гостей мероприятия, где был артист. «Экспресс-газета» выложила их в своем Telegram-канале.

Оказывается, 79-летний комик пытался таким образом помочь симпатичной молодой незнакомке и «кодировал» ее от курения. Параллельно с этим, Петросян произносил странные фразы, а в конце обряда шлепнул девушку по голове.

Комментаторы в соцсетях предположили, что эта сцена могла произойти во время поминок народного артиста РФ Бедроса Киркорова, так как почти все были одеты в черное.

К слову, его сын Филипп сидел рядом за столом с парой и, похоже, не совсем понимал, что происходит. Более того, Киркоров-младший лишь смотрел куда-то отрешенно вдаль, стараясь не замечать никого рядом.

«Что там делает Фил по правую руку от Петросяна? Поминают отца Филиппа или что там происходит? Склеил девку прямо на поминках Бедроса Киркорова?» — недоумевают интернет-пользователи.

Евгений Петросян уже давно верит в наличие у себя целительских способностей. Верит ли в этот дар его жена Татьяна Брухунова — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Татьяна Брухунова не реагирует на хейт.