«Был буйный»: Пашу Техника ввели в искусственную кому в Таиланде

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 21 0

Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому

Паша Техник в коме на Таиланде

Фото: 5-tv.ru

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Рэпер находился на отдыхе со своей девушкой.

Рэпер Паша Техник (настоящая фамилия — Ивлев. — Прим. ред.) находится коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Таиланде, куда он приехал на отдых со своей девушкой. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал его менеджер Марк.

«Он действительно под ИВЛ находится, его ввели в искусственную кому. Плюс он находится под спецпрепаратом, некой таблеткой, чтобы спал. Потому что в один момент он пришел в себя, был буйный», — говорит менеджер.

При этом пока что никому не понятно, что именно случилось с рэпером. Однако, как заверил его менеджер, жизни Техника ничего не угрожает.

По словам Марка, все станет ясно после медицинского обследования. Менеджер не исключил, что виной всему были запрещенные вещества. Он также заверил, что переживать за Техника не стоит.

«Такое с ним случается не в первый раз. Он уже в комах бывал. Выкарабкается и нас переживет», — сказал он.

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