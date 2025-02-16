В России увеличился лимит для оплаты больничного

Если трудовой стаж не превышает полгода, то средний заработок считается с учетом минимального размера оплаты труда.

Размер пособия по временной нетрудоспособности рассчитывается по заработку за два предыдущих года и стажу работы. В 2025 году максимальный лимит дохода, из которого будут определять эту сумму, увеличился до 2,225 миллиона рублей. Об этом сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина в беседе с РИА Новости.

«Если сейчас человек обращается за больничным, пособием по уходу за ребенком, важны его доходы в 2023 и 2024 годах. Но если в одном или обоих годах доходы больше установленного законом лимита, в расчет пойдет он. <…> В 2023 году лимит составлял 1,917 миллиона рублей, в 2024 — 2,225 миллиона рублей», — сказала она.

Максимальный размер пособия по больничному в 2025 году составляет 5,7 тысячи рублей в день. В годовой заработок входят только трудовые доходы, с которых работодатель платит взносы. При этом минимальный размер пособия в день составляет 737,75 рубля, умноженных на районный коэффициент. Это работает на Дальнем Востоке или Крайнем Севере. Хотя есть и другие регионы с повышенным коэффициентом.

Если же заплата ниже минимальной или трудовой стаж не превышает полгода, то средний заработок считается с учетом минимального размера оплаты труда. В текущем году данный показатель вырос на 16,6% и составил 22 440 рублей.

Прежде стало известно, что в России вырастет размер начислений по больничному. Предполагается, что к 2026 году сумма достигнет 6,8 тысячи рублей. Это связано с постепенным повышением зарплат в стране. Но на такие выплаты по больничному могут рассчитывать далеко не все, а только работники с доходами более 200 тысяч рублей в месяц и стажем от восьми лет.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года в России изменятся правила выдачи пособий по временной нетрудоспособности. Так, если сотрудник за полгода оформит листок нетрудоспособности четыре раза, пятый ему дадут максимум на три дня. Продление будет возможно только по решению врачебной комиссии.

Цель нововведения — выявить проблемных пациентов, чтобы уделить их лечению особое внимание. Под новые правила не попадут люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

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