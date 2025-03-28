«Аналогов нет»: атомная подлодка «Пермь» спущена на воду в Северодвинске

Атомный подводный флот России получил серьезное пополнение. В Северодвинске на воду спустили многоцелевой крейсер четвертого поколения «Пермь». Это первый штатный носитель крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Руководил торжественной церемонией верховный главнокомандующий Владимир Путин из Мурманска. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Верховный главнокомандующий на прямой связи с моряками и коллективом завода Севмаш. Владимир Путин находился в Мурманске, и оттуда следил за сходом со стапеля атомной подводной лодки «Пермь», которую достраивают в Северодвинске.

«Уважаемые товарищи, поздравляю вас — всех военных моряков и корабелов России — с большим этапным событием. Сегодня в Северодвинске, на легендарном Севмаше, спускается на воду новая многоцелевая атомная подводная лодка „Пермь“. Мы продолжаем серийный выпуск современных подводных ракетоносцев. И это уже пятая атомная подводная лодка проекта „Ясень-М“. В следующем году она должна войти в состав Военно-морского флота», — заявил Путин.

Скрипят колеса об рельсы, корабль начинает движение. Когда стоишь здесь и понимаешь, что вся эта огромная махина из металла начинает двигаться, то испытываешь невообразимые чувства. Это и волнение, и тревога, и ощущение важности момента. Подлодка стоит на стапельном поезде. Ее винт тщательно закрыт от посторонних взглядов. Дело в том, что по форме винта можно просчитать тактико-технические характеристики подлодки, а это недопустимо.

Проект «Ясень-М», по которому построена эта лодка, сверхсекретный и полностью отвечающий современным требованиям флота. АПЛ этого типа могут нести на себе гиперзвуковые ракеты «Циркон». Вес боевой части этого оружия — около 300 килограммов, длина — около восьми метров. Дальность, по разным источникам, — от 400 до 1000 километров.

Сразу после старта ракета «Циркон» резко взмывает ввысь и совершает полет на маршевом участке на высоте 30–40 км, где сопротивление воздуха невелико, а затем пикирует. Основной целью «Циркона» являются надводные корабли противника разных классов — от фрегатов до авианосцев, а также его наземные военные объекты в радиусе поражения. Сами моряки про новое детище флота выражаются очень скромно и таинственно.

«Он будет уникальный по оружию, по ходовым характеристикам, по маневренности, оснащенности техсредствами. Я думаю, это следующий шаг в кораблестроении. С уверенностью могу сказать, что военно-морские силы иностранных государств аналогов нашему кораблю не имеют», — говорит командир корабля, капитан 1-го ранга Иван Артюшин.

Подготовка к спуску на воду началась еще днем. Проверяли сложные механизмы. Все-таки сдвинуть с места тысячетонную махину — задача не из простых. Из эллинга она ушла в док, который будет заполнен водой. Там ее будут испытывать и дооборудовать, но это уже финальные штрихи в большой работе.