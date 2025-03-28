Путин: Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине

Российская сторона надеется уладить все мирными средствами.

Президент США Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин в ходе беседы с моряками атомной подлодки «Архангельск».

«На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта», — сказал Путин.

Он отметил, что конфликт на Украине «сложный и требует тщательного обсуждения и подхода». Вместе с тем, российская сторона надеется решить его мирными средствами. Для этого необходимо устранить первопричины конфликта, уверен Путин.

Президент заявил, что Россию необходимо обезопасить на длительную перспективу. Любой шаг, направленный на решение этой задачи, будет приветствоваться Москвой. Российская сторона открыта к сотрудничеству с партнерами, которые разделяют ее идеи. Среди таких не только Соединенные Штаты, отметил Путин.

Речь идет также о Китае, Индии, Бразилии, ЮАР, государствах БРИКС, КНДР и многих других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин заявил о готовности РФ сделать все для поддержания статуса морской державы.